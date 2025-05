Der Moment, in dem der neue Papst Leo XIV. mitten in einem Tennisspiel in Rom bekannt gegeben wurde Leone XIV wurde mitten in einem Tennisspiel der Italian Open bekannt gegeben.

HQ Die Italian Open 2025 (oder Internazionali BNL d'Italia) finden diese Woche in Rom statt, zeitgleich mit einem anderen großen weltweiten Ereignis: dem Konklave zur Wahl des Nachfolgers von Papst Franziskus... das dauerte eigentlich nur zwei Tage: Am Donnerstag, dem 9. Mai, gegen 17 Uhr MESZ, Ortszeit in Italien und im Vatikan, stieg weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle auf. Eine Stunde später wurde ein neuer Papst verkündet: Robert Prevost, Leo XIV. Zur gleichen Zeit, als sich Tausende von fröhlichen Menschen an der Piazza San Pietro versammelten (und später wegen des unbekannten Papstes verwirrt waren), fand ein Tennisspiel zwischen Fabio Fognini und Jacob Fearnley im Foro Italico statt, dem ikonischen Sportkomplex in Italien, der ähnlich wie die römischen Foren gebaut wurde, nur zwei Meilen vom Petersdom entfernt. Die Live-Übertragung der Ankündigung des Papstes wurde im Fernsehen innerhalb und außerhalb des Stadions gezeigt, und die Fans jubelten, als sein Name zum ersten Mal auf dem Bildschirm erschien. Später wurde das Spiel fortgesetzt, und zum Leidwesen der italienischen Fans verlor Fognini mit 2:6, 3:6 gegen den Engländer. Francesca Micheli