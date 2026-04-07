Der MCU X-Men -Neustart wird gerade neu geschrieben

Die MCU-Version des X-Men hat lange auf sich warten lassen. Wenn Avengers: Doomsday und Secret Wars abgeschlossen sind, werden wir eine neue Heldengruppe haben, für die wir mitfiebern können, und wir werden endlich die Frage beantworten können, ob jemand außer Hugh Jackman Wolverine spielen kann. Es gibt viel Druck auf dem Projekt, und es scheint, als müsste es mehrere Entwürfe machen.

Regisseur Jake Schreier bestätigte gegenüber Collider, dass derzeit ein neues Drehbuch in Arbeit ist, das von den Autoren von Beef und Thunderbolts* Lee Sung Jin und Joanna Calo kommt. Schreier kommentierte, dass der Film "noch in Entwicklung" sei, aber es scheint, als sei geplant, dass er irgendwann 2028 Premiere haben soll.

Schreier hat auch Thunderbolts* inszeniert, daher war es für ihn etwas Besonderes, Calo und Jin wieder zusammenarbeiten zu sehen. "Weißt du, eines der spannenden Dinge, die mit Beef verbunden sind, ist, dass Sonny [Lee Sung Jin] und Joanna [Calo] beide an dieser Staffel gearbeitet haben. Offensichtlich ist Beef Sonnys Show, und Joanna hat auch an der Staffel gearbeitet, und wir haben zusammen an Staffel 1 von Beef und an Thunderbolts* gearbeitet. Sie sind gekommen und arbeiten gerade an einem Entwurf, was wirklich spannend ist, diese Gruppe wieder zusammenzubringen", sagte er.

Schreier kommentierte nicht, ob dieses neue Drehbuch die Veröffentlichungspläne beeinflussen wird, sagte aber, dass Marvel dafür sorgen werde, dass möglichst wenige Geheimnisse über den neuen X-Men Film ans Licht kommen. "Wir drehen in einer kleinen Blackbox und gehen nie wieder weg. Aber im Ernst, das Studio hat damit Erfahrung. Wir haben darüber gesprochen, aber ich kann nicht mehr sagen", sagte er.