Der Mattel-Chef war von dem Masters of the Universe Film "absolut überwältigt"

Ein spannendes kommendes Filmprojekt ist Amazons Masters of the Universe . Dies ist eine neue Verfilmung der Abenteuer der Ikone He-Man aus den 1980er Jahren, mit einer Besetzung voller Hollywood-Stars. Wenn Sie mit Masters of the Universe vertraut sind, wissen Sie natürlich, dass es eines der kitschigsten Phänomene ist, das die wunderbaren 1980er Jahre zu bieten hatten, und es wird nicht einfach sein, weder Fans noch diejenigen, die damit nicht so vertraut sind, zufrieden zu stellen.

Aber... Glücklicherweise sieht es tatsächlich so aus, als würde es klappen. Die Quelle ist zugegebenermaßen voreingenommen, aber vor kurzem hatte Mattel-CEO Robbie Brenner (Mattel besitzt die Rechte an Masters of the Universe ) die Gelegenheit, eine frühe Version des Films zu sehen, und sie sagt The Hollywood Reporter, dass sie wirklich beeindruckt war:

"Ich habe gerade einen Director's Cut des Films gesehen und war absolut überwältigt. Das wird unser zweiter Kinofilm sein... Ich denke, es ist ein perfektes Kompliment an Barbie. Ich denke, die Leute werden so aufgeregt sein. Es macht so viel Spaß und fühlt sich so anders an."

Während der Dreharbeiten durfte sie auch die Produktion besuchen, die anscheinend bei all den riesigen Kriegern, die He-Mans Welt von Eternia bevölkern, Eindruck machte. Sie kommentiert:

"Ich habe letztes Jahr das Set besucht, und von all den Filmen, an denen ich in meinem ganzen Leben gearbeitet habe - sogar Barbie - war es [der größte]. Es war gewaltig. Ich glaube, wir haben zwei, drei Tonbühnen übernommen. Das war auf acht hinteren Grundstücken... [Charaktere], die acht Fuß groß sind. Es gibt diese verrückten Charaktere in diesem Film."

Masters of the Universe feiert am 5. Juni 2026 Premiere, was bedeutet, dass wir ziemlich bald sehen werden, ob Brenners Behauptung gerechtfertigt ist, und hoffentlich lässt der erste Trailer nicht mehr lange auf sich warten.