Der Mann, der Mythos, die Legende: Ted Lasso kehrt im August nach Apple TV zurück, mit einem Trailer, der jetzt verfügbar ist

HQ

Obwohl Apple TV eine breite Palette exzellenter Fernsehsendungen hat, ist die eine Serie, die weiterhin eine der größten und beliebtesten des Streamingdienstes ist, Ted Lasso, was besonders beeindruckend ist, da die Serie 2023 ihre dritte (und ursprünglich als letzte gedachte Staffel) abgeschlossen hat. Aber wie bei allem, was Bedarf hat, wird Ted bald zurückkehren.

Im August startet die lang erwartete vierte Staffel von Ted Lasso auf Apple TV, wobei Jason Sudeikis' titelgebender Trainer mit einer beliebten Reihe zurückkehrender Stars wie Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt und Jeremy Swift wieder vereint werden.

Was die Handlung den Fans bieten wird: Nachdem Ted AFC Richmond am Ende der dritten Saison verlassen hat, kehrt er nun zum Verein zurück, aber nicht, um Haupttrainer der Herrenmannschaft zu werden, sondern wird sich stattdessen versuchen, die Frauenmannschaft des Vereins zu trainieren, die derzeit in der zweiten Liga der englischen Fußballpyramide spielt.

Die offizielle Handlungszusammenfassung fügt hinzu: "In Staffel vier kehrt Ted nach Richmond zurück und nimmt seine bisher größte Herausforderung an: das Trainern eines Frauen-Footballteams der zweiten Liga. Im Laufe der Saison lernen Ted und das Team, zu springen, bevor sie hinschauen, und Chancen einzugehen, die sie nie für möglich gehalten hätten."

Mit einem neuen Konzept im Hinterkopf wird Staffel 4 von Ted Lasso eine Reihe neuer Charaktere einführen, die jeweils von einem verstärkten Cast gespielt werden, zu dem Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern und Grant Feely gehören.

Wann genau Ted Lasso zurückkehren wird, startet die vierte Staffel am 5. August mit dem Streaming auf Apple TV, und unten sieht man den ersten Teaser-Trailer.