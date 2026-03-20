Der legendäre Martial-Arts-Schauspieler Chuck Norris stirbt im Alter von 86 Jahren

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Der legendäre Kampfkünstler Chuck Norris starb am Donnerstag, dem 19. März, im Alter von 86 Jahren, weniger als 24 Stunden nach seiner Krankenhauseinweisung in Hawaii. Er war weltweit berühmt für seine Rolle in der CBS-Serie Walker, Texas Ranger (1993–2001) sowie für viele amerikanische Actionfilme, darunter Missing in Action (1984), The Delta Force (1986), Code of Silence (1985) und Firewalker (1986).

"Auch wenn wir die Umstände privat halten möchten, wissen Sie bitte, dass er von seiner Familie umgeben war und in Frieden war", schrieb seine Familie auf Instagram. "Für die Welt war er ein Kampfkünstler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie."

"Die Liebe und Unterstützung, die er von Fans auf der ganzen Welt erhalten hat, bedeuteten ihm sehr viel, und unsere Familie ist wirklich dankbar dafür. Für ihn wart ihr nicht nur Fans, ihr wart seine Freunde."

Norris schrieb außerdem mehrere Bücher über Kampfkünste, die manchmal mit Politik und Christentum vermischt waren, wie zum Beispiel den Bestseller von 2008 Black Belt Patriotism: How to Reawaken America, in dem er sein konservatives politisches Programm erklärte. Norris war auch konservativer Aktivist, unterstützte mehrere republikanische Kandidaten, ging aber nie direkt in die Politik.

Chuck Norris, der Schwarzgurte in Karate, Taekwondo, Tang so Do, Brazilian Jiu Jitsu und Judo trug, wurde ebenfalls zu einem der frühesten Internet-Memes, mit lustigen "Fakten" über seine Stärke, sodass es zu weiteren Büchern, Videospielen und einem Cameo-Auftritt in The Expendables 2 (2012) führte, seinem letzten Auftritt in einem großen Film.