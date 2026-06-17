Der Laver Cup 2027 findet in Los Angeles statt: "Team World" ist immer Nordamerika

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Laver Cup, der Tenniswettbewerb, bei dem "Team Europe" gegen "Team World" antritt, ähnlich dem Ryder Cup im Golf, hat angekündigt, dass Los Angeles die Ausgabe 2027 ausrichten wird. Dieser Wettbewerb, der nichts mit der ATP Tour zu tun hat und 2017 gegründet wurde, findet jedes Jahr im September statt und wechselt zwischen europäischen und "Welt"-Städten.

Team World bleibt jedoch weiterhin auf Nordamerika beschränkt, mit der Ankündigung, dass der Laver Cup 2027 in Los Angeles, im Intuit Dome, der Heimat der Los Angeles Clippers, stattfinden wird.

Seit Beginn des Wettbewerbs wurde er viermal von "Team World" ausgerichtet, in Chicago, Boston, Vancouver und San Francisco sowie im nächsten Jahr in LA: viermal in den USA, einmal in Kanada. Team Europa verlegte den Wettbewerb nach Prag, Genf, London, Berlin und nun erneut London für die Ausgabe 2026 vom 25. bis 27. September.

Vier Spieler werden in jedem der Teams erwartet: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli und Jakub Mensik, angeführt von Yannick Noah für Team Europe; und Ben Shelton, Alex de Miñaur, Taylor Fritz und Alexander Bublik, angeführt von Andre Agassi in Team World. Letztes Jahr besiegte Team World Europa, wobei Fritz Alcaraz und Zverev besiegte.