Der Komponist von Ghost of Tsushima erklärt die Unterschiede bei der Vertonung eines Videospiels im Vergleich zu einem Film oder einer Fernsehserie?

Musik ist ein wichtiger Bestandteil von Videospielen, nicht nur in Form einer einprägsamen Partitur oder eines Soundtracks, der das Erlebnis definiert, sondern auch in der Art und Weise, wie Musik in das Erlebnis eingewoben ist und sich je nach Situation, in der sich der Spieler befindet, verändert. Vor diesem Hintergrund habe ich mich kürzlich mit dem Komponisten von Ghost of Tsushima, Ilan Eshkeri, zusammengesetzt, um seine Gedanken darüber zu hören, wie unterschiedlich das Komponieren eines Videospiel-Soundtracks und -Soundtracks im Vergleich zur Arbeit an Filmen und TV-Serien ist.

Eshkeri erklärte mir die Herausforderungen, die Videospiele mit sich bringen, aber auch die vielen, vielen kreativen Wege, die sie eröffnen, und ging sogar so weit zu bemerken, dass wir wahrscheinlich gerade erst an der Oberfläche gekratzt haben, wie Musik in Videospielen verwendet wird.

"Es gibt ein Element, das gleich ist, und es gibt ein anderes, das sehr unterschiedlich ist." Beginnt Eshkeri. "Die reine Kreativität, das Grundlegende, das ist das Wichtigste, aber der grundlegende kreative Prozess, egal ob man Film, Fernsehen, Videospiele, ein Ballett, eine Oper oder alles macht, was man sich vorstellen kann, Theater, man erzählt eine Geschichte, eine emotionale Geschichte durch den Einsatz von Musik, das ist der Job. Und so muss man eine Melodie schreiben, die die emotionale Situation beschreibt. Die Aufgabe, dies zu tun, wird unabhängig vom Format, in dem Sie sich befinden, gleich sein.

"Dann, um ein praktisches Beispiel zu nehmen, wenn man darüber nachdenkt, wenn man Luke Skywalkers Thema schreibt, ob Luke Skywalker, ob Star Wars als Bühnenstück oder als Videospiel oder als Film oder Fernsehserie präsentiert wird, dann wird Luke Skywalkers Thema immer funktionieren, weil es den emotionalen Kern einfängt. Rechts? Das ist also der Job, dieser Teil des Jobs ist derselbe.

"Der Teil, der sich ändert, ist das Medium, und das Medium ist interessant, denn ich kann mich nicht erinnern, wer gesagt hat: "Es gibt keine Kunst ohne Widerstand des Mediums." Weißt du, wenn du eine kleine Leinwand hast, nun, weißt du... Das verändert die Art des Gemäldes, das Sie malen, als wenn Sie eine riesige Leinwand haben. Und, und das stimmt doch, oder? Das Budget beeinflusst Ihre Kreativität. Manchmal lässt Sie ein begrenztes Budget kreativer sein. Wenn du am Theater arbeitest, kannst du vielleicht nur eine bestimmte Anzahl von Musikern im Graben unterbringen, oder? Wenn du einen Tanz schreibst, dann können die Tänzer nur für eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Tempo tanzen, bevor sie es körperlich nicht mehr können. Das schränkt dich also ein. Es gibt immer eine Einschränkung und auch eine Möglichkeit, sich zu erweitern.

"Und was bei Videospielen wirklich anders ist, ist, dass man für diese Engine schreiben kann und die Engine die Musik abspielt, je nachdem, was der Spieler mit dem Charakter macht. Und so sind wir meiner Meinung nach immer noch... Diese Playback-Engines befinden sich immer noch in der Entwicklung, werden immer komplexer und wir lernen immer noch genau, wie wir am effektivsten für sie schreiben können.

Und... und ich denke, das ist ein wirklich aufregender kreativer Bereich, in dem man sich bewegen kann."

