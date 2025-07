Der Kapitän des Athletic Club, Iñaki Williams, möchte ein Vorbild für Einwanderer sein, jetzt, wo „die extreme Rechte in Mode ist"

HQ

Iñaki Williams, der 31-jährige Spieler vom Athletic Club, wurde zum Kapitän der Mannschaft ernannt. In seiner ersten Pressekonferenz wurde er gefragt, wie es sich fühle, der erste Schwarze zu sein, der Kapitän des baskischen Klubs sei, und stellte sich als klares Beispiel für den Kampf gegen Rassismus dar, indem er sagte, dass "Rechtsextremismus in Mode ist".

"Wir können die vielen Menschen vertreten, die aus dem Ausland kommen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist uns wichtig, nicht nur im Baskenland, sondern auch in Spanien ein Vorbild zu sein. Sowohl Nico als auch ich kommen aus sehr bescheidenen Verhältnissen und glauben, dass das, was die Menschen hier tun, für alle gut ist", sagte er.

Williams fügte die Namen seiner Teamkollegen vom Athletic Club Adama Boiro (geboren im Senegal), Álvaro Djaló oder Adu Ares (mit Eltern aus Guinea-Bissau) hinzu. "Es scheint, als sei die extreme Rechte gerade in Mode, daher werden diejenigen von uns, die eine Stimme haben, weiterhin versuchen, Stimmen zum Schweigen zu bringen und Barrieren abzubauen", fügte Williams hinzu.

Iñaki, dessen Eltern aus Ghana kamen, nachdem sie die Sahara zu Fuß durchquert und den Grenzzaun von Melilla übersprungen hatten, ist auch der ältere Bruder von Nico Williams, und beide spielen im Athletic Club. Der Aufstieg seines 23-jährigen Bruders, einer der bekannteren Spieler aus der spanischen Nationalmannschaft (Iñaki spielt für Ghana), führte dazu, dass Nico stark mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde. Am Ende überzeugte der baskische Klub Nico jedoch davon, in Bilbao zu bleiben, und unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2035.

Iñaki verteidigte seinen jüngeren Bruder, der eine „Medienkampagne" erleiden musste, und wies dabei direkt auf den FC Barcelona hin, was zu Belästigungen (einschließlich der Beschädigung seines Autos) führte, zunächst durch wütende Athletic-Fans, die befürchteten, er würde den Verein verlassen, und dann durch wütende Barcelona-Spieler, als er bekannt gab, dass er bleiben würde.