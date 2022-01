Der Kampf von Elex II wird im neuen Trailer vorgestellt

HQ

Obwohl das Spiel bei der Markteinführung im Jahr 2017 gemischte Kritiken empfing, konnte Piranha Bytes' Action-Rollenspiel Elex trotz (und vermutlich auch aufgrund) seiner vielen Unzulänglichkeiten etliche Fans gewinnen. Am 1. März soll die Fortsetzung auf PC, Playstation und Xbox ausgeliefert werden und deshalb wurde diese Woche ein neuer Trailer veröffentlicht. Etwas das im Vergleich zum Original ausgebaut worden sein soll, ist das Kampfsystem, das in diesem Video näher beleuchtet wird.

In der postapokalyptischen Welt der Gothic-Entwickler kämpfen verschiedene Fraktionen um den Einfluss eines geheimnisvollen Materials, das ein Komet vor langer Zeit auf die Erde gebracht hat. In Elex II stehen wir einer neuen Bedrohung gegenüber, der wir allein allerdings nicht gewachsen sind. Aus diesem Grund müssen wir die anderen Stämme davon überzeugen, sich uns anzuschließen und gemeinsam zu arbeiten (was aus verschiedenen Gründen leider gar nicht so leicht zu werden scheint). Das Original verbindet mittelalterliche Technologien mit futuristischen Sci-Fi-Design und altmodischen Spielmechaniken.