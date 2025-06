Der James Bond von IO Interactive wird nicht der Martini trinkende Gentleman sein, den wir von Anfang an kennen

HQ

Es stellt sich heraus, dass 007 First Light nicht nur eine Ursprungsgeschichte sein wird, die zeigt, wie James Bond ein 00-Agent wurde, sondern auch, wie er zu dem stilvollen Gentleman wurde, der eine Vorliebe für die schönen Dinge des Lebens hatte. Dies wurde von IO Interactive in einem Interview mit GamesRadar+ bestätigt, in dem Franchise Director Jonathan Lacaille ein wenig über den Bond sprach, den wir im Spiel treffen werden.

"Der Bond, den wir heute haben, ist nicht der Smoking-Bond, der edle Bond mit dem Martini und so weiter. Er ist jung, er ist noch nicht der Anzugtyp. Aber Q ist eher der stilvolle Gentleman mit viel Geschmack, und er wird Bond beibringen, was er anziehen sollte, Manieren, weißt du, warum er eine schöne Uhr tragen muss und solche Dinge."

Es sieht jedoch so aus, als ob dieser Weg zu dem Bond, den wir am meisten kennen, schneller als erwartet vonstatten gehen wird, da die jüngste Liste der bestätigten ersten Partner zeigt, dass Aston Martin überwiegend vertreten sein wird. Was Martinis (natürlich geschüttelt, nicht gerührt), Omega Uhren und sogar eine Walther PPK-Pistole angeht, müssen wir einfach sehen.