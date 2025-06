Freuen Sie sich auf Aston Martins und bequeme Bürostühle in 007 First Light

HQ

Es wäre nicht James Bond ohne Aston Martin, oder? Während wir den berühmtesten Agenten in His Majesty's Secret Service im Laufe der Jahre gesehen haben, der alle Arten von Fahrzeugen gefahren hat, ist Aston Martin der einzige Autohersteller, der ein Synonym für den Agenten ist. Vom legendären DB5 vor all den Jahren bis zum DB10 in Spectre gelten die berühmten Supersportwagen als das Fahrzeug der Wahl von Bond.

Dies wird sich in IO Interactive s kommendem Action-Adventure 007 First Light widerspiegeln. In einem neuen Beitrag erfahren wir von einer Reihe von Partnern, die an dem Titel beteiligt sind, um das "brandneue James-Bond-Spielerlebnis" zu liefern, und Überraschung, Überraschung, Aston Martin ist die Nummer eins auf dem Call-Sheet.

Was vielleicht ein bisschen überraschender ist, sind einige der zusätzlichen Partner. Coca-Cola steht an zweiter Stelle, gefolgt von der Bekleidungsmarke Orlebar Brown, dem Bürostuhlhersteller Herman Miller und einigen ikonischen Automarken, nämlich Jaguar, Range Rover und Land Rover Defender, alle vor dem Uhrmacher Omega, dem Kamerahersteller Leica und Nvidia GeForce RTX.

Im Wesentlichen erwarten Sie schnelle Autos und bequeme Gaming-Stühle in einem der am meisten erwarteten Titel des Jahres 2026.