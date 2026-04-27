Der italienische Schiedsrichter suspendiert sich, nachdem er des Sportbetrugs beschuldigt wurde, wobei er angeblich Inter Mailand bevorzugt

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Ein Schiedsrichterskandal hat den italienischen Fußball erschüttert: Gianluca Rocchi, Leiter der Schiedsrichter in der Serie A und Serie B, der für die Zuweisung von Schiedsrichtern für Spiele in den ersten italienischen Ligen zuständig ist, hat sich nach einer Untersuchung suspendiert und wegen "Mitschuld an Sportbetrug" beschuldigt.

Der italienische Schiedsrichterverband (AIA) bestätigte, dass sich Rocchi aufgrund der Untersuchung, die ihm, ebenfalls einem ehemaligen internationalen Schiedsrichter, vorwirft, Schiedsrichter zugeteilt zu haben, die angeblich zugunsten von Inter Mailand waren.

Laut AS ereignete sich der erste Vorfall am 20. April 2025, als er angeblich die Benennung des Schiedsrichters Andrea Colombo für ein Bologna-Inter-Spiel manipulierte, einen Schiedsrichter, der von Inter, dem Gästeteam, "bevorzugt" wurde (Inter verlor in dieser Saison das Spiel und auch die Liga).

Er wird außerdem beschuldigt, den Schiedsrichter Daniele Doveri für das Coppa Italia-Halbfinale zwischen Inter und Mailand am 23. April 2025 ausgewählt zu haben, damit er nicht für das Finale ausgewählt wird; AC Mailand gewann das Halbfinale. Ein dritter Vorwurf gegen Rocchi beinhaltet, den VAR-Assistenten während eines Udinese-Parma-Spiels beeinflusst zu haben, um Udinese trotz Einwänden des VAR-Assistenten einen Elfmeter zuzusprechen.

Inter Mailand reagierte auf die Nachricht und sagte, sie seien "schockiert über die Erklärungen", hätten davon in den Medien erfahren und seien zuversichtlich, dass sie völlig fair gehandelt haben. "Wir haben keine Schiedsrichter, die wir bevorzugen oder der wir nicht gegenüberstehen. "Wir sind sicher in dem Wissen, dass Inter in diese Situation nicht involviert ist und es auch in Zukunft auch nicht sein wird", sagte der Verein über Reuters.

Gianluca Rocchi soll am 30. April eine vorläufige Anhörung antreten. Er sagte, die Entscheidung, sich selbst zu suspendieren, sei "schmerzhaft, schwierig, aber mit meiner Familie geteilt" und vertraue darauf, dass die rechtlichen Schritte ordnungsgemäß verlaufen werden, "aus denen ich sicher unversehrt und gestärkt hervorgehen werde".