Der Italiener Macko Esports kündigt Pause vom Wettkampf an League of Legends

Vielleicht habt ihr sie am Wochenende beim EMEA Masters 2025 Winter -Turnier in Aktion gesehen, bei dem die besten Tier-2-Teams in kompetitiven League of Legends in Aktion waren, und wenn ihr das getan habt und von den League of Legends Italian Tournament (LIT) Champions beeindruckt wart, haben wir schlechte Nachrichten für euch.

Macko Esports hat angekündigt, den Wettbewerb League of Legends zu verlassen. Es wurde eine Pause aufgedeckt, die auf die Verschärfung der Beschränkungen für die Organisation und eine Vielzahl anderer Probleme zurückzuführen ist.

CEO Antonio Todisco erklärte zu dieser Entscheidung: "Ich möchte PG Esports und Riot Ita unseren Dank für ihre Zusammenarbeit in den letzten Jahren aussprechen. Mit großem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir uns nach zahlreichen Reibereien in der Lage befinden, unsere Partnerschaft aussetzen zu müssen.

"Während dieser fünfjährigen Zusammenarbeit sind wir auf große Herausforderungen gestoßen, um die gemeinsam gesetzten Ziele zu erreichen und die notwendige Unterstützung in einer so wettbewerbsintensiven Branche zu erhalten. Leider wurden die anfänglichen Erwartungen nicht erfüllt, ebenso wenig wie die Vereinbarungen und Versprechen der Parteien. Heute, nach mehreren Unzulänglichkeiten und mangelnder Bereitschaft zur Zusammenarbeit, stellen wir fest, dass wir gezwungen sind, einen anderen Weg zu gehen."

Es sollte gesagt werden, dass diese Pause nur vorübergehend sein soll und dass die Organisation schließlich zum Esport zurückkehren möchte, "wenn die Bedingungen für das Wachstum eines nachhaltigen Systems ungünstig werden - eines, das die Gemeinschaft in den Vordergrund stellt und alle beteiligten Parteien respektiert".

Diese Entscheidung bedeutet auch, dass die verschiedenen Spieler und Mitarbeiter des Verbandes von ihren Verträgen und Aufgaben entbunden wurden.