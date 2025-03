Los Ratones ist der League of Legends EMEA Masters Winter Sieger

HQ

Am vergangenen Wochenende ging die zweite Stufe der kompetitivenLeague of Legends EMEA-Action für ihre Wintersaison zu Ende, als das League of Legends EMEA Masters Winter -Turnier stattfand und die besten Teams aus den verschiedenen European Regional Leagues (ERLs) anwesend waren und um einen Teil des Preispools von 40.000 € kämpften.

Jetzt, da dieses Ereignis in den Büchern steht, haben wir einen Sieger, über den wir berichten können, und für dieses Ereignis ging es an keinen Geringeren als Los Ratones. Die Mannschaft, zu der einige große Namen wie Carl Martin Erik "Rekkles" Larsson gehören, schaffte es, im großen Finale Ici Japon Corp. in einer dominanten 3:0-Manier zu besiegen und sich damit 16.000 € des Preispools für sich selbst zu sichern und sich als die Liste aufzustellen, die es in der Frühjahrssaison zu schlagen gilt.

Wann das Spring Masters -Ereignis stattfinden wird, wird nach einer weiteren Reihe von ERL-Qualifikationsaktionen fortgesetzt und ist für den 3. bis 21. Juni angesetzt.