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Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sieht sich in seinem Land seit sieben Jahren Korruptionsvorwürfen gegenüber, wobei ihm direkt Bestechung, Betrug und Vertrauensbruch vorgeworfen werden. Der Fall wurde 2019 in seinem Land verhandelt und hat ihn seitdem in fünf Wahlrunden im Land im Schatten geworfen, wodurch die öffentliche Meinung über seine Eignung zur Landesführung gespalten ist.

Der Premierminister bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und hat mehrfach um Begnadigung beim Präsidenten des Landes, Isaac Herzog, gebeten. Ein merkwürdiger Schritt, da eine Begnadigung erst möglich ist, wenn ein endgültiges Urteil gefällt wurde.

Wie auch immer, wie von Reuters berichtet, erklärte der israelische Präsident gestern, dass er, bis alle durch die Gesetzgebung des Landes vorgesehenen rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, nicht in Erwägung ziehen werde, ob er den Premierminister begnadigen soll oder nicht. Darüber hinaus äußerte der Präsident in einem Kommuniqué seine Hoffnung, dass zwischen den Parteien ohne sein Eingreifen eine Einigung erzielt werde.

US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Präsidenten zudem mehrfach gebeten, Benjamin Netanjahu eine Begnadigung zu gewähren, zuletzt im vergangenen März, zeitgleich mit Beginn des Krieges mit Iran und der Invasion des Libanon, als Netanyahus Prozess ausgesetzt wurde. Laut dem Bericht soll Netanjahu diese Woche erneut vor Gericht erscheinen, da der Prozess, der seit über sechs Jahren andauert, wieder aufgenommen wird.