Der irische Boxer Lee Reeves ist nach einem verheerenden K.o. in stabilem, aber kritischem Zustand

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Lee Reeves, 31-jähriger irischer Boxer, wurde nach einem K.o. während eines Boxkampfes gegen Gary Cully in Dublin ins Krankenhaus gebracht. Der Kampf um das BUI Celtic Superleichtgewicht erreichte die zehnte Runde, als Cully Reeves mit einem direkten Schlag ins Gesicht zu Boden schlug. Bewusstlos wurde er ins Krankenhaus gebracht und befindet sich laut einer sprechenden Person derzeit in "kritischem, aber stabilem Zustand".

"Wir werden in den kommenden Tagen mehr erfahren, und unsere Gedanken und Gebete bleiben bei Lee und seiner Familie", sagte der Sprecher der Reeves (über BBC). Cully, der Favorit für den Kampf war, sagte, dass Reeves "als großer Außenseiter kam, nachdem er bisher auf einem relativ niedrigen Niveau gekämpft hatte", aber überrascht war von seinem Niveau, "er hat wirklich gezeigt, dass er auf einem höheren Niveau agieren kann. Großes Verdienst an ihn" und sagte, dass seine Gebete und Gedanken bei ihm seien.

Reeves, inspiriert von der großen irischen Boxerin Katie Taylor, hatte 18 Boxkämpfe bestritten, davon 16, 11 durch K.o. gewonnen und 2 verloren.