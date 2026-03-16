Der in Saudi-Arabien ansässige SNK-Eigentümer kauft mehr als 26 Millionen Capcom-Aktien

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Die in Saudi-Arabien ansässige Investmentfirma EGDC oder Electronic Gaming Development Company hat Millionen von Capcom-Aktien erworben. Nach Capcoms jüngsten Erfolgen mit Titeln wie Resident Evil Requiem sowie starken, zuverlässigen Franchises wie Monster Hunter und Street Fighter scheint jeder einen Anteil am Gewinn zu wollen.

Laut GameBiz (über Automaton West) erwarb EGDC 26.788.500 Aktien und hielt einen Anteil von 5,03 % an Capcom. Das Unternehmen erklärte, dass die Übernahme der "reinen Investition" diente, was bedeutet, dass es hofft, Gewinne durch Aktienkurserhöhungen oder Dividenden zu erzielen.

EGDC ist vielleicht am bekanntesten als Eigentümer des King of Fighters-Entwicklers SNK, den es 2022 gekauft hat. Wir müssen sehen, ob sie hoffen, noch mehr von Capcoms Aktien aufzukaufen, aber vorerst zieht sie etwas Gewinn aus der Reihe von Hit-Veröffentlichungen des Spielepublishers.