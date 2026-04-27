Der größte Umweltverschmutzungsfall Großbritanniens erreicht das High Court

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Ein wegweisender Fall ist vor das High Court gelangt, da mehr als 4.500 Menschen sich unterschrieben haben, um rechtliche Schritte gegen Avara Foods, einen der führenden Hühnerproduzenten Großbritanniens, und Welsh Water einzuleiten. Die Unternehmen werden wegen Fahrlässigkeit, Verursachen privater und öffentlicher Belästigung verklagt und sogar wegen Hausfriedensbruchs auf dem Grundstück eines Klägers von Flüssen verklagt.

Wie von der BBC berichtet, geben die Kläger an, dass die verstärkte Ausbreitung von Hühnermist auf den Feldern der Landwirte und Abwasserverschmutzungen dazu geführt haben, dass die Wasserqualität in den Flüssen Wye, Lugg und Usk in den letzten Jahren drastisch gesunken ist.

"So sollte dieser Fluss einfach nicht aussehen, sich anfühlen und riechen. Es gibt systemische Versagen. Und angesichts dessen schien der einzige Weg zu sein, rechtliche Schritte einzuleiten und die Verschmutzer bezahlen zu lassen", sagte die Hauptantragstellerin Justine Evans gegenüber der BBC.

Während es die Landwirte sind, die den Hühnermist über die Felder in Flussnähe verteilt haben, wodurch Nährstoffe in die Flüsse gespült wurden und das Wasser im Rahmen der "Algenblüte" grün wurde, sind es die Unternehmen, die dafür verantwortlich gemacht werden.

"Die Geflügelunternehmen, die in dieser Klage verklagt werden, wussten, wie das Ergebnis ihrer Tätigkeiten sein würde, als sie die Geflügelproduktion in diesem Gebiet ausweiteten", sagte Celine O'Donovan, eine der Anwältinnen von Leigh Day, der Anwaltskanzlei, die den Fall der Kläger auf Basis von "No-Win, No-Fee" vertritt.

Avara Foods und Welsh Water bestreiten die Vorwürfe. Avara bezeichnete sie als "missverstanden" und sagte, das Unternehmen sei "zuversichtlich in unsere Position und glaube, die Behauptung sei nicht durch eine solide wissenschaftliche Grundlage gestützt." Welsh Water gab an, 76 Millionen Pfund in die Senkung des Nährstoffgehalts in den Flüssen Wye, Lugg und Usk investiert zu haben und plant, von 2025 bis 2030 weitere 87 Millionen Pfund auszugeben.