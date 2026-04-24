Der Große Preis der Türkei in Istanbul kehrt zwischen 2027 und 2031 in den Formel-1-Kalender zurück

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Die Formel 1 kehrt ab nächstem Jahr in die Türkei zurück: FIA, F1 und der türkische Automobilsportverband haben die Rückkehr des Großen Preises der Türkei für fünf Jahre, zwischen 2027 und 2031, erneut auf dem Istanbul Park Circuit angekündigt, nach einer neuen Vereinbarung mit dem Jugend- und Sportministerium.

Der Istanbul Park Circuit erwarb sich aufgrund dramatischer Höhenunterschiede, die die Fahrzeugleistung herausforderten, insbesondere die Multi-Apex-Kurve 8, als eine der anspruchsvollsten Strecken. Der Große Preis der Türkei fand erstmals zwischen 2005 und 2011 im Land statt, wobei Felipe Massa ihn 2006, 2007 und 2008 dreimal in Folge für Ferrari gewann.

Anschließend wurde er als Last-Minute-Ergänzung in den Kalendern der Saisons 2020 und 2021 wieder aufgenommen, mit Siegen von Lewis Hamiltin 2020 und Valtteri Bottas 2021. Die Türkei hat sich das Recht verdient, einen regulären F1-Grand Prix auszurichten, da der Sport mit 19 Millionen Fans und 7,5 Millionen Followern in den sozialen Medien weiter wächst.