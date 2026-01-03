Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten bestätigt, dass Maduro und seine Frau in New York strafrechtlich angeklagt werden

HQ

Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten hat bestätigt, dass Nicolás Maduro und seine Frau Cilia Flores in den Vereinigten Staaten nach ihrer angeblichen Festnahme während jüngster US-Militärschläge in Venezuela strafrechtlich angeklagt werden. Pam Bondi sagte, beide seien im Southern District of New York angeklagt worden und würden vor amerikanische Gerichte gestellt, was Washingtons direkteste Intervention in Lateinamerika seit der Invasion Panamas 1989 eskaliert.

Bondi schilderte eine Reihe von Anklagepunkten gegen Maduro, darunter Verschwörung wegen Drogenterrorismus, Kokainimport und mehrere waffenbezogene Delikte mit Maschinengewehren und zerstörerischen Vorrichtungen. Obwohl Maduros Anklage seit 2020 öffentlich ist, hat das Justizministerium nun bestätigt, dass auch Flores angeklagt wurde – eine Tatsache, die bisher nicht bekannt gegeben wurde.

Die Ankündigung erfolgt, nachdem Präsident Donald Trump behauptet hat, US-Truppen hätten Maduro während der nächtlichen Angriffe festgenommen und ihn aus Venezuela geflogen. Bondi stellte die Operation als eine koordinierte Anstrengung zwischen Militär und Strafverfolgungsbehörden dar, die darauf abzielte, langjährige Anklagen durchzusetzen, anstatt einen neuen Rechtsfall einzuleiten.

In ihrer Erklärung lobte die Justizministerin Trump für das, was sie als Bereitschaft beschrieb, Rechenschaft zu fordern, und dankte den US-Streitkräften, die an der Operation beteiligt waren. Sie sagte, der Fall sende eine klare Botschaft, dass mutmaßliche internationale Verbrechen unabhängig von der politischen Position verfolgt werden.

Pam Bondi zu X:

Nicolas Maduro und seine Frau Cilia Flores wurden im Southern District von New York angeklagt. Nicolas Maduro wurde wegen Narco-Terrorismus-Verschwörung, Kokainimport-Verschwörung, Besitz von Maschinengewehren und zerstörerischen Vorrichtungen sowie Verschwörung zum Besitz von Maschinengewehren und zerstörerischen Vorrichtungen gegen die Vereinigten Staaten angeklagt. Bald werden sie dem vollen Zorn der amerikanischen Justiz auf amerikanischem Boden vor amerikanischen Gerichten gegenüberstehen.

Im Namen des gesamten US-Justizministeriums möchte ich Präsident Trump dafür danken, dass er den Mut hatte, Rechenschaftspflicht im Namen des amerikanischen Volkes zu fordern, und ein großes Dankeschön an unser mutiges Militär, das die unglaubliche und äußerst erfolgreiche Mission durchgeführt hat, diese beiden mutmaßlichen internationalen Drogenhändler zu fassen.