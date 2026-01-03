Trump sagt, US-Angriffe in Venezuela hätten zur Festnahme von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau geführt

HQ

Die Vereinigten Staaten haben nächtliche Militärschläge in Venezuela durchgeführt und Präsident Nicolás Maduro gefangen genommen, sagte US-Präsident Donald Trump am Samstag – was Washingtons direkteste Intervention in Lateinamerika seit der Invasion Panamas 1989 sein wird.

In einem Beitrag auf Truth Social sagte Trump, US-Streitkräfte hätten einen "groß angelegten Angriff" gegen Venezuela gestartet und Maduro und seine Frau seien festgenommen und aus dem Land geflogen worden. Er sagte, die Operation sei in Abstimmung mit den US-Strafverfolgungsbehörden durchgeführt worden und versprach weitere Details auf einer Pressekonferenz später am Samstag.

In den frühen Morgenstunden wurden in Caracas und mehreren anderen Teilen des Landes Explosionen gemeldet, wobei Zeugen von Flugzeugen über Wolken, hellen Lichtblitzen am Himmel und Rauchwolken in der Nähe von Militäranlagen berichteten. Die venezolanische Regierung erklärte den nationalen Notstand und erklärte , dass Zivilisten und Militärangehörige getötet wurden, ohne Zahlen zu nennen.

Venezuelas Vizepräsident Delcy Rodríguez sagte, die Behörden hätten keine Bestätigung für Maduros Aufenthaltsort und forderten Beweise, dass er am Leben sei. Verteidigungsminister Wladimir Padrino verurteilte das Vorgehen der Vereinigten Staaten als Verletzung der nationalen Souveränität und forderte die Venezolaner auf, sich gegen das, was er als ausländische Aggression bezeichnete, zu vereinen.

Die Intervention hat rasch Verurteilung von Venezuelas Verbündeten, darunter Russland, Kuba und Iran, hervorgerufen und in ganz Lateinamerika Bedenken hinsichtlich der militärischen Beteiligung der Vereinigten Staaten in der Region neu belebt. Die Operation könnte auch politische Folgen für Trump im eigenen Land haben, wo Fragen zur rechtlichen Autorität der Angriffe und zum Risiko einer breiteren regionalen Instabilität aufgeworfen wurden.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...

