Der gefeuerte The Mandalorian -Star Gina Carano erringt einen Teilsieg im Streit gegen Disney

Nach dem Teilsieg am Donnerstag im Fall gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber Disney, bei dem Gina Carano von The Mandalorian gefeuert wurde, nachdem sie auf Twitter Dinge gepostet hatte, die die Filmfirma für unangemessen hielt. Carano verklagte Disney mit der finanziellen Unterstützung des MilliardärsTesla und Eigentümers Elon Musk, und jetzt hat dieLos Angeles City Court den Versuch von Disney, die Klage abzuweisen, abgewiesen.

US District Judge Sherilyn Peace Garnett sagt folgendes (via The Hollywood Reporter): "Disney hat "keine Beweise - weder in der Klage noch anderweitig - gefunden, um die Behauptung zu untermauern, dass sie öffentlich zugängliche Schauspieler beschäftigen, um die 'Werte Respekt', 'Anstand', 'Integrität' oder 'Inklusion' zu fördern. Dementsprechend ist die Berufung der Beklagten auf die angeblich nachteiligen Auswirkungen der 'bloßen Anwesenheit' des Klägers als einer der Mitarbeiter der Beklagten nicht verfassungsrechtlich relevant."

Carano diskutiert diese Entwicklung auf X und fügt hinzu: "Ich bin zu Tränen gerührt. Nach brutalen 3 1/2 Jahren bekomme ich die Möglichkeit, vor dem Gericht vor dem Richter und meinen Kollegen voranzukommen, um meinen Namen reinzuwaschen. Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit.

"Was mir passiert ist, war unter anderem inakzeptabel, absurd und beleidigend. Es hätte mir nicht passieren dürfen, und es sollte niemandem sonst passieren, der weitermacht. Lassen Sie es hier aufhören.

"Ich habe buchstäblich gekämpft, um dorthin zu gelangen, wo ich in meiner Karriere durch intensive Höhen und Tiefen gekommen bin, und ich werde diesen Kampf fortsetzen, um weiterhin das zu tun, was ich liebe. Ich schätze Sie alle, die zu mir standen und mich verteidigt haben, und es tut mir so leid, dass einigen von Ihnen ähnliche Situationen passiert sind. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich sehe und an deiner Seite stehe.

"Danke an Elon Musk, einen Mann, den ich noch nie getroffen habe, der mir so gnädig eine Chance gegeben hat. Danke, dass Sie für Gerechtigkeit für die ganze Menschheit eintreten. Möge Gott Sie und Ihre Familie für die kommenden Jahre segnen, denn er hat Sie für eine solche Zeit wie diese auserwählt."

Mit anderen Worten, es wird einen Prozess geben, und mit Musks Anwaltstab, der gelinde gesagt ziemlich groß ist, könnte dies sehr wohl zu einem hohen Schadenersatz führen, den Disney an Carano zahlen muss.