Der Frühlingssale des Epic Games Store hat mit bis zu 90 % Rabatt auf ausgewählte Titel begonnen

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Epic Games hat gerade den Frühlingsverkauf für seinen Epic Games Store gestartet und bietet den Nutzern die Möglichkeit, eine Reihe großer Spiele zu einem Bruchteil des Preises zu ergattern. Der Verkauf macht eine Menge Titel zu einem deutlich niedrigeren Preis verfügbar, darunter einige, die um bis zu 90 % reduziert sind.

Wie üblich, mit einem so großen Ausverkauf, der bis zum 13. April läuft, haben wir den Laden durchstöbert und ein paar Angebote ausgewählt, die Sie nicht verpassen sollten.



Alan Wake 2 (70 % Rabatt) – Kostete £39,99/Jetzt £11,99



Battlefield 6 (40 % Rabatt) – Kostete £59,99/Jetzt £35,99



Assassin's Creed Shadows (50 % Rabatt) – Kostete £59,99/Jetzt £29,99



Borderlands 4 (30 % Rabatt) – Kostete £59,99/Jetzt £41,99



Kingdom Come: Deliverance II – Royal Edition (50 % Rabatt) – kostete £65,99/Jetzt £32,99



The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (80 % Rabatt) – Kostete £34,96/jetzt £6,99



Star Wars Jedi: Survivor (90 % Rabatt) – Kostete £59,99/Jetzt £5,99



Mortal Kombat 1 (80 % Rabatt) – Kostete £44,99/Jetzt £8,99



Silent Hill f (50 % Rabatt) – Kostete £69,99/Jetzt £34,99



Civilization VII (40 % Rabatt) – Lag bei 59,99/jetzt £35,99



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