Der Frühling ist offiziell auf Steam mit einem neuen saisonalen Sale gestartet

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Verbarrikadiert eure Geldbörsen, Leute, oder setzt sie einfach frei und macht euch bereit, euer Geld zu verlieren, denn ein weiterer Steam-Saisonsale ist auf der Plattform erschienen. Valves digitaler Marktplatz ist bekannt für seine hohen Verkaufszahlen, die mit jedem Saisonwechsel erscheinen, und jetzt ist es Zeit, Ihre Wunschliste durchzugehen und zu sehen, ob Sie eine weitere Ergänzung zum Backlog hinzufügen können.

Hier gibt es einige große Rabatte, viele davon auf Allzeitklassiker. Fallout: New Vegas ist zu 90 % günstiger und nur 0,89 £, Metro: Last Light Redux ist mit demselben Rabatt und ebenfalls unter 1 £ bei 0,88 £. Tiny Tina's Wonderlands, Star Wars Jedi: Survivor, das originale Dying Light, The Long Dark, Resident Evil 3 Remake, Sid Meier's Civilization 5 und weitere sind alle zu 90 % günstig, wenn du wirklich ein Schnäppchen machen willst.

Neuere Spiele, die derzeit zum Verkauf stehen, sind Call of Duty: Black Ops 7 mit 45 % Rabatt, Hollow Knight: Silksong mit 20 % Rabatt, Silent Hill F mit 50 % Rabatt, Battlefield 6 mit 40 % Rabatt und Lego Party mit 25 % Rabatt. Es gibt natürlich zu viele Spiele, um sie aufzulisten, und wenn du dir den Sale selbst ansehen möchtest, kannst du das auf der Steam-Startseite tun.

Wie so oft bei diesen saisonalen Verkäufen kannst du deine Entdeckungsschlange erkunden, um dir Aufkleber zu verdienen, daher könnte es sich lohnen, Steam erneut anzuschauen, selbst wenn du sicher bist, dass du nichts kaufst. Es war auch schön zu sehen, dass Valve dem Künstler, der die Aufkleber gemacht hat, und der Kunst auf der Store-Seite einen Gruß ausgesprochen hat.