Formel-1-Stadtkurs in Madrid enthüllt aufregende neue Details und das vollständige Layout im Video

Madrid wird in der nächsten Saison einen Formel-1-Stadtkurs haben. Die Strecke mit dem Namen MADRING wird in und um die IFEMA (Madrids Kongresszentrum) stattfinden, die sich ganz in der Nähe von Wohngebieten befindet, weshalb die Strecke auf einige Kritik gestoßen ist. Doch die Pläne schreiten voran, der Bau findet jetzt statt und in den sozialen Medien enthüllt MADRING (ein Wortspiel aus dem Namen der Stadt und dem Ring, ein Wort, das häufig für Formel-1-Strecken verwendet wird) neue Details.

In den letzten Wochen hat die Strecke neue Teile der Layouts enthüllt. Aber der Höhepunkt des 5.474 km langen Layouts ist "La Monumental ", eine halbkreisförmige Kurve mit 24 % Höhenunterschied, die für einen Formel-1-Stadtkurs mit einer Länge von 547,82 Metern beispiellos ist. Die Autos werden etwa 6 Sekunden brauchen, um sie zu absolvieren, vor einer Tribüne mit 45.000 Zuschauern, etwa der Hälfte der Zuschauer, die für die gesamte Strecke erwartet werden (110.000). Ihr könnt es euch im Video bei 00:48 ansehen.

Der Bau hat heute offiziell begonnen und das erste Video des Streckenlayouts veröffentlicht, das etwa 1:32 Minuten dauern wird. Das Monumental wird einer der aufregendsten Teile der Strecke sein, auf dem die Fans bereits jetzt große Duelle zwischen den besten F1-Fahrern für das nächste Jahrzehnt erwarten: Madrid hat einen Vertrag ab 2026 und bis mindestens 2035.

