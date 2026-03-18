Der Flughafen Berlin wird geschlossen, da der Streik die Flüge stoppt

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Die Flüge am Flughafen Berlin Brandenburg wurden nach einem Streik der Gewerkschaft der Dienstarbeiter Verdi zum Stillstand gebracht, wie Flighradar24 berichtete.

Rund 57.000 Fahrgäste waren betroffen, wobei etwa 445 planmäßige An- und Abfahrten unterbrochen wurden. An dem Streik sind etwa 2.000 Beschäftigte beteiligt, darunter Mitarbeiter der Feuerwehr, des Flugverkehrs und des Terminalmanagements.

Der Austritt erfolgt vor weiteren Verhandlungen später im März, angesichts eines anhaltenden Streits über die Bezahlung, was zu den Reisestörungen an einem der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands beiträgt, der jährlich etwa 25 Millionen Passagiere abwickelt.