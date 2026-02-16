Die Dead by Daylight Verfilmung macht bei Blumhouse einen großen Sprung nach vorne

HQ

Wir leben im Zeitalter der Videospiel-Adaption, wie viele von uns wissen, und obwohl viele Projekte angekündigt werden, kommen einige davon nur so weit. Das wird bei der Adaption des Horror-Erfolgs von Behaviour Interactive Dead by Daylight jedoch nicht der Fall sein, da bestätigt wurde, dass die Autoren des Films gefunden wurden.

Laut The Hollywood Reporter schreiben David Leslie Johnson-McGoldrick und Alexandre Aja den Film für Blumhouse und Atomic Monster. Johnson-McGoldrick hat zuvor mit James Wan an mehreren Conjuring-Filmen zusammengearbeitet und wurde zu einer wichtigen Stimme im Franchise, während Aja für mehrere große Horrorhits wie Piranha 3D, Crawl und The Hills Have Eyes mitwirkt.

Die Suche nach einem Regisseur ist noch im Gange, aber da die Autoren am Drehbuch arbeiten, könnten wir bald große Schritte in Richtung Produktion unternehmen. "Was David und Alexandre zu Dead by Daylight beitragen, ist eine seltene Balance aus charaktergetriebener Erzählweise und unermüdlicher Genre-Intensität", sagte Jason Blum, CEO von Blumhouse. "Ausgehend von Survival Horror und psychologischem Terror schaffen ihre Werke eine Welt, in der Angst nicht nur erlebt, sondern verdient wird. Es ist ein filmischer Bauplan, der darauf ausgelegt ist, einen Regisseur anzuziehen, der diese Vision durch Performance und Skalierung weiterentwickeln kann."

In den letzten Jahren ist Dead by Daylight für seine Crossover-Events bekannt geworden, bei denen weitere bekannte Horror-IP-Charaktere ins Spiel kommen. Wir sind jedoch sicher, dass die Adaption zu den Wurzeln des Spiels zurückkehren wird und ihre ursprünglichen Jäger und Überlebenden einsetzt, um in diesem neuen Film frisch und furchteinflößend zu bleiben.