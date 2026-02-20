Der Ersteller von Final Fantasy VII: Remake verteidigt die Game Key Cards für die Switch 2

HQ

Die Diskussionen über sogenannte Game Key Cards für die Switch 2 sind weiterhin sehr lebhaft. Das sind physische Cartridges, die das betreffende Spiel nicht enthalten, sondern lediglich als Schlüssel dienen, mit dem man das Spiel herunterladen kann. Das bedeutet, dass die Cartridge beim Abschalten der Server genauso nutzlos ist wie eine digitale Kopie.

Für viele widerspricht das der Idee, eine Cartridge zu besitzen, und viele Sammler haben darüber äußerst enttäuscht geäußert und sich aktiv dagegen entschieden, Game Key Cards zu kaufen. Nun hat Naoki Hamaguchi, der Schöpfer von Final Fantasy VII: Remake, in einem Interview mit Automaton zu diesem Phänomen Stellung genommen und erklärt, warum das kürzlich erschienene (für Switch 2 und Xbox Series S/X) Rollenspiel nicht auf einer "echten" Cartridge erschienen ist, die das Spiel tatsächlich enthält.

Es stellt sich heraus, dass der Grund komplizierter ist als die offensichtliche Tatsache, dass es einfach nicht gepasst hätte, wegen des 64-Gigabyte-Limits. Hamaguchi sagt:

"In gewisser Hinsicht gibt es einfach keinen Weg an Schlüsselkarten vorbei. Wenn man das direkte Laden von einer Spielkassette (mit allen Spieldaten) mit dem Laden aus dem internen Speicher der Nintendo Switch 2 vergleicht, ist der Unterschied in der Ladegeschwindigkeit ungefähr doppelt."

Das bringt natürlich Probleme mit sich, die Square Enix nicht umgehen konnte, weil es zu einem schlechteren Spielerlebnis geführt hätte:

"Unser Spieldesign ist nicht darauf ausgelegt, alle Daten im Voraus zu laden, ohne dass danach weitere Daten geladen werden. Selbst während des Spiels werden Daten ständig ein- und ausgetauscht, und angesichts dieser Prämisse wäre die Ladegeschwindigkeit einer Spielkarte zwangsläufig unzureichend, was zu Stress für den Spieler führt. Außerdem gibt es bei der derzeit verfügbaren Cartridge-Kapazität die praktische Einschränkung, dass die vollständigen Spieldaten einfach nicht überhaupt passen."

Indem sie die Stärken des Formats maximieren, glaubt Hamaguchi, dass sie die Spiele so weit wie möglich optimieren können. Und das ist etwas, das sie weiterhin tun wollen. Er geht sogar so weit zu behaupten, dass Final Fantasy VII: Remake Intergrade überhaupt erst auf das Format eingeführt wurde, weil die Switch 2 so schnelle Speichermedien besitzt:

"Früher, als wir praktische Probleme mit Ladegeschwindigkeit und Speicherkapazität hatten, die wir nicht lösen konnten, mussten wir uns entscheiden, nicht auf Nintendo-Systemen zu veröffentlichen. Die Leistung der Nintendo Switch 2 ist jedoch beeindruckend, und mit einem Keycard-Format wie FFVII Remake wurde die Veröffentlichung der Spiele möglich. Ich glaube, das Einzige, was ich tun kann, ist, diese Tatsache weiterhin aufrichtig an die Nutzer zu kommunizieren."

Die Debatte über Game Key Cards wird wahrscheinlich weitergehen, aber in manchen Fällen ist es einfach offensichtlich, dass ohne diese Lösung das Spiel überhaupt nicht physisch veröffentlicht hätte werden können – oder erheblich herabgestuft werden müsste.