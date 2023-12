Der Epic Games Store bietet The Outer Worlds kostenlos als besonderes Weihnachtsgeschenk an

HQ

Der Epic Games Store schenkt den Nutzern eines der besten Sci-Fi-Spiele der letzten Jahre zu Weihnachten.

Von jetzt an bis morgen um 16 Uhr GMT/ 17 Uhr MEZ ist The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition kostenlos erhältlich. Diese Version des von Obsidian entwickelten Rollenspiels enthält alle Zusatzinhalte, einschließlich der DLC-Pakete Mord auf Eridanos und Gefahr auf Gorgon.

The Outer Worlds folgt auf eine Reihe hervorragender kostenloser Spiele, die der Epic Games Store in der Weihnachtszeit angeboten hat. In der letzten Woche hat Epic den Spielern Art of Rally, Fallout 3: Game of the Year Edition und Destiny 2 gegeben.

In unserer Rezension zu The Outer Worlds sagten wir: "Spieler, die Fallout: New Vegas genossen haben, werden von dem, was Obsidian Entertainment mit diesem interstellaren Abenteuer geschaffen hat, überwältigt sein. Betrachten Sie uns auch als überwältigt."