Der Entwickler von FIFA World Cup: Launch Edition soll eingestellt worden sein

Refactor Games, das Studio hinter dem kürzlich erschienenen Netflix-Sportspiel FIFA World Cup: Launch Edition, wurde Berichten zufolge geschlossen. Dies geschieht, nachdem mehrere Mitarbeiter erklärt haben, dass sie entlassen wurden und dass das gesamte Studio vom Miteigentümer Delphi Interactive geschlossen wurde.

"Delphi hat gerade den Stecker von Refactor Studios gezogen, direkt nachdem wir das FIFA-Weltmeisterschaftsspiel für Netflix veröffentlicht haben. Das gesamte Studio wurde heute entlassen, also kann ich, falls jemand nach Talenten sucht, mit jemandem wirklich tollen Leuten in Kontakt bringen", schrieb ein ehemaliger Refactor-Mitarbeiter auf LinkedIn (über Game Developer).

Das in den USA ansässige Studio wurde aus Entwicklern von EA Sports, 2K Sports und OneTeam Partners gegründet. 2022 veröffentlichte es sein Debütspiel, Football Simulator, und veröffentlichte im Juni FIFA World Cup: Launch Edition exklusiv für Netflix Games. Obwohl FIFA World Cup: Launch Edition keine starke Kritikerresonanz erhielt, schaffte es es doch, für Netflix ein Top-Performer zu sein.

Der Mitgründer des Studios, Nathan Burba, hat in einer Mitteilung gegenüber GamesBeat erklärt, dass etwa 85 % der Mitarbeiter entlassen wurden. Er ging nicht weiter darauf ein, ob Delphi die Finanzierung zurückgezogen hatte.