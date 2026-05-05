Der Einsatz von Elektrofahrzeugen führte dazu, dass der globale Kraftstoffverbrauch im Jahr 2025 drastisch zurückging

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Da die Straße von Hormus halb geschlossen bleibt, wird die weltweite Abhängigkeit von Rohöl für den Transport deutlicher, doch glücklicherweise scheint unsere Abhängigkeit etwas zu sinken.

In einem von InsideEVs hervorgehobenen Bloomberg-Artikel hat der rasche Anstieg der Nutzung von Elektrofahrzeugen dazu beigetragen, im Jahr 2025 etwa 2,3 Millionen Barrel Öl pro Tag zu verdrängen, was 2025 zu einem allgemeinen Rückgang des globalen Ölverbrauchs führte.

Um das ins Verhältnis zu setzen: Elektroautos reduzieren den Ölverbrauch bereits seit Jahren, aber das Tempo beschleunigt sich. Frühere Schätzungen deuteten darauf hin, dass die Welt um 2024 die Marke von 2 Millionen Barrel pro Tag überschritt, und die Zahlen werden im weiteren Verlauf des Jahrzehnts voraussichtlich stark steigen.

Eine interessante Tatsache ist, dass es tatsächlich die Elektrifizierung kleinerer Zwei- und Dreiräder in Entwicklungsländern ist, die einen großen Unterschied macht:

"Überraschenderweise reduzieren elektrische Zwei- und Dreiräder derzeit den Ölverbrauch stärker als Autos, insbesondere in Entwicklungsländern Asiens, sagte BNEF. "Diese kleineren Fahrzeuge verdrängten im vergangenen Jahr etwa 1,1 Millionen Barrel Öl pro Tag, verglichen mit rund 741.000 Barrel Personenkraft", heißt es im Bericht.