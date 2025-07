Der ehemalige Spieler von Arsenal und Atlético de Madrid, Thomas Partey, wird wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in vier Fällen angeklagt

HQ

Thomas Partey, ghanaischer Mittelfeldspieler, der früher bei Arsenal spielte, wurde wegen Vergewaltigung in fünf Fällen und sexueller Nötigung angeklagt, für Vorfälle, an denen zwischen 2021 und 2022 drei Frauen beteiligt waren, alle in London. Am Freitag, den 4. Juli, bestätigte der British Crown Prosecution Service (CPS), dass Partey die Strafverfolgung des Fußballspielers genehmigt hat, nachdem er eine "umfassende Beweisakte" der Metropolitan Police geprüft hatte, die die Ermittlungen leitete, die im Februar 2022 begannen.

Tatsächlich stand Partey wegen sexueller Übergriffe unter Verdacht, seit ein Artikel von The Telegraph im Juli 2022 berichtete, dass ein Premier-League-Spieler unter Verdacht festgenommen worden war, aber aus rechtlichen Gründen wurde sein Name nicht veröffentlicht. Partey spielte danach weiterhin bei Arsenal, regelmäßig in der Startelf, bis sein Vertrag am 30. Juni 2025 endete und nicht verlängert wurde.

Arsenal lehnte es ab, sich zu der Angelegenheit zu äußern, und erinnerte lediglich daran, dass "der Vertrag des Spielers am 3. Juni endete" und dass "der Verein aufgrund laufender Gerichtsverfahren nicht in der Lage ist, sich zu dem Fall zu äußern. Partey wird am 5. August vor Gericht geladen, und sein Anwalt sagt, Partey "begrüßt die Gelegenheit, endlich seinen Namen reinzuwaschen".