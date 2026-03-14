Der ehemalige Sony Santa Monica-Autor möchte, dass NSFW-Minispiele im God-of-War-Trilogie-Remake zurückkehren

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Sie sind sicherlich eher ein Produkt ihrer Zeit als ein notwendiger Teil der ursprünglichen God of War-Trilogie, aber ein ehemaliger Entwickler bei Sony Santa Monica hofft, dass die berüchtigten Sex-Minispiele auch in das kürzlich enthüllte God-of-War-Trilogie-Remake einfließen werden. Streamerin, Synchronsprecherin und Internet-Persönlichkeit Alanah Pearce erklärte kürzlich, wie sie entstanden sind, und es scheint, als gingen sie bei weitem nicht so sehr um die dominante männliche Machtfantasie, wie es zunächst scheint.

In einem kürzlich von GamesRadar+ aufgenommenen Clip enthüllt Pearce, dass Frauen hinter einem Großteil des Designs dieser Minispiele steckten. "Sie wurden größtenteils von Frauen in diesem Entwicklerteam bearbeitet. Tatsächlich, wenn man betritt, denke ich, es ist Aphrodites Kammer, das wurde – wieder mit einer Gruppe von Frauen – so gestaltet, dass es wie eine Schamlippen aussieht. Es ist buchstäblich so gestaltet, dass es an eine Vagina erinnert. Und die Frauen waren diejenigen, die das taten", sagte sie. "Ich habe das Gefühl, viele Leute haben das nicht bemerkt. Ich habe mit einer der Frauen gearbeitet, die daran gearbeitet hat, und sie war sehr stolz darauf, und es war wirklich verdammt cool."

"Ich erkenne das in God of War, das ist ein bisschen albern, so wie es in diesen Spielen war," Pearce fuhr fort. "Aber ich denke, es sollte trotzdem in diesen Remakes sein. Ich finde, es gehört dorthin. Ich finde nicht, dass das respektlos gegenüber Frauen war. Ich denke, wenn überhaupt, sind diese Spiele ziemlich kritisch gegenüber Kratos als Person. Die Wut erfüllt ihn offensichtlich nicht. Es dient fast der Reise, auf die er 2018 und Ragnarök geht, besser, wenn man diese Version von ihm von Anfang an hat. Ich persönlich denke nicht, dass es geändert werden sollte. Ich finde auf jeden Fall, dass sie dort sein sollten."

Es ist schwer zu sagen, ob die Sex-Minispiele zurückkehren werden. Auch wenn sie komplett geschnitten werden, wird das Internet mit Sicherheit einen Hagel von Feuer hervorrufen, aber es fühlt sich auch so an, als hätten die Zeiten, in denen man das Publikum interessiert halten musste, indem man sie einen Knopf drücken ließ, um ihre Männlichkeit zu zeigen, vorbei zu sein.