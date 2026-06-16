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Ruben Amorim, der 41-jährige Trainer, der im November 2024 zum Cheftrainer von Manchester United ernannt wurde und am Ende der letzten Saison entlassen wurde und mit der schlechtesten Siegquote in der Geschichte des Vereins für einen festen Trainer seit dem Rücktritt von Sir Alex Ferguson zurückging, hat in Italien ein neues Zuhause gefunden. Am Montag wurde berichtet, dass der portugiesische Trainer eine Vereinbarung mit dem AC Mailand getroffen hat und später in dieser Woche in die italienische Stadt fliegen wird, um einen Zweijahresvertrag als Nachfolger von Massimilaino Allegri zu unterschreiben.

AC Mailand kämpfte bis in die letzten Wochen um den Scudetto, doch eine katastrophale Serie von Ergebnissen führte dazu, dass sie in der Serie A Platz fünf belegten, außerhalb der Champions League, und qualifizierten sich für die Europa League. Infolgedessen wurde Allegri zusammen mit vielen Sportmanagern, darunter Sportdirektor Igli Tare und CEO Giorgio Furlani, entlassen.

Das schlechte Saisonende von AC Mailand könnte eine große Rolle bei Luka Modrics Entscheidung gespielt haben, nicht für eine weitere Saison zu verlängern, und wird wahrscheinlich zu seinem Rücktritt vom Fußball nach der Weltmeisterschaft führen.