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Berichten zufolge wird Luka Modrić nach der Weltmeisterschaft 2026 seinen Rücktritt vom Fußball bekannt geben, nachdem sein Verein AC Mailand sich in der nächsten Saison nicht für die Champions League qualifiziert hat. Milan beendete die Saison auf dem fünften Platz, einen Punkt hinter Como, und wird nächste Saison in der Europa League spielen: eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, als sie Achter wurden und an keinem europäischen Wettbewerb teilnehmen konnten, aber nicht das, was Modrić erwartet hatte: Seine Erneuerung bei Mailand hing von der Bedingung ab, dass das Team sich für den höchsten Wettbewerb qualifiziert.

Ohne die Champions League hat Luka Modrić das Interesse verloren, bei Milan weiterzumachen, und nach Ablauf seines Einjahresvertrags wird nicht erwartet, dass er verlängert. Anstatt nach einem anderen Verein zu suchen, der ihn verpflichtet, wird Modrić laut einem Bericht des italienischen Journalisten Nicolò Schira nach der Weltmeisterschaft seinen Rücktritt vom Profifußball ankündigen.

Laut AS kommt seine Entscheidung nach ein paar Tagen mit Nachdenken über die Zukunft, und obwohl der Verein versuchen wird, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, scheint es nicht verlockend genug, möglicherweise die letzte Saison seiner Karriere (er wird im September 41) in der Europa League zu spielen, für den Gewinner von sechs Champions-League-Titeln mit Real Madrid und Ballon d'Or.

Modrić verließ Mailand nach einem Jahr voller Turbulenzen, wobei die Fans gegen die schlechte Leistung des Teams in den letzten Saisonabschnitten protestierten, und die Entlassung von Trainer Massimilaino Allegri sowie den meisten Sportmanagern, darunter Sportdirektor Igli Tare und CEO Giorgio Furlani, die alle entlassen wurden. Doch zuerst hat er noch eine letzte Weltmeisterschaft vor sich, mit Gruppenspielen gegen England, Panama und Ghana.