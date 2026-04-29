Der ehemalige in Großbritannien geborene NFL-Spieler Josh Mauro, der gegen die Cardinals, Giants und Jaguars spielte, stirbt im Alter von 35 Jahren

HQ

Josh Mauro, ehemaliger in Großbritannien geborener American-Football-Spieler, der für die Arizona Cardinals, New York Giants und Jacksonville Jaguars spielte, ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Die Todesursache wurde nicht bestätigt. Es war sein Vater, Greg Mauro, der in den sozialen Medien berichtete, dass Josh am 23. April verstorben sei.

"Mit vielen Tränen und gebrochenen Herzen, doch verankert in der unerschütterlichen Gewissheit, dass unser kostbarer Josh Mauro nun geheilt und neu gemacht ist – lebendig in der Gegenwart des Herrn – begehren wir demütig eure Gebete, während unsere Familie den verheerenden Verlust unseres wunderbaren Sohnes, Bruders, Onkels, Enkels und Freundes durchlebt", schrieb Mauro.

"Am Donnerstag, dem 23. April, atmete Josh seinen letzten Atemzug auf dieser Erde und seinen ersten Atemzug im Himmel. Der Herr war unsere Stärke in diesem unvorstellbaren Moment. Eure Gebete für anhaltende Stärke und Trost bedeuten uns mehr, als Worte je ausdrücken könnten."

Josh Mauro wurde in St Albans, England, als Sohn amerikanischer Eltern geboren. Die Familie kehrte in die Vereinigten Staaten zurück, als er drei Jahre alt war, wuchs in Texas auf und spielte am College für die Stanford Cardinal. Er verbrachte vier Saisons zwischen 2014 und 2017 bei den Arizona Cardinals und spielte später für die New York Giants, Oakland Raiders und Jacksonville Jaguars, bevor er nach seinem Rücktritt 2021 zu den Cardinals zurückkehrte.

Die Arizona Cardinals, bei denen Mauro den Großteil seiner Karriere verbrachte, sagten, sie seien "am Boden zerstört, vom Tod von Josh Mauro zu erfahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten. Wir sprechen allen, die um diesen Verlust trauern, unser tiefstes Beileid aus."