Der ehemalige Dragon Age-Autor hält eine TV-Show des Spiels für eine "schreckliche Idee"

Es scheint, dass wir in einem goldenen Zeitalter der Videospieladaptionen leben. Von den Zeichentrickserien wie Arcane und Cyberpunk: Edgerunners über die Live-Action-Serien wie The Last of Us und Fallout bis hin zur großen Leinwand mit The Super Mario Bros. Movie, auch wenn Videospieladaptionen keine 10/10-Bewertungen erzielen, bringen die meisten von ihnen zumindest etwas Geld ein.

Nach dem Erfolg der Fallout-Serie von Prime Video haben sich viele Spieler überlegt, welches Franchise sie als nächstes adaptiert sehen möchten. Der ehemalige Dragon Age-Lead-Autor David Gaider schrieb auf X/Twitter, dass er nicht daran interessiert ist, dass das Fantasy-Rollenspiel adaptiert wird.

"Ich kann mir vorstellen, dass jeder von mir erwarten würde, dass ich Dragon Age sage, aber das wäre eine schreckliche Idee. Ich möchte ein Disco Elysium im Stil von David Lynch (auf Acid) sehen. Oder vielleicht Verbannte", schrieb Gaider.

Was BioWares anderes großes RPG-Franchise, Mass Effect, betrifft, so will Gaider immer noch nicht, dass es angepasst wird. "Gibt es eine Möglichkeit, dass es NICHT nur ein übermaltes Star Trek ist? Weil wir viel Star Trek zu Hause haben, Kinder", sagte er.

Stimmen Sie Gaider zu?