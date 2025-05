Der Director's Cut von Avatar: Frontiers of Pandora könnte dieses Jahr veröffentlicht werden

HQ

Ubisoft scheint etwas Großes für Avatar: Frontiers of Pandora in Arbeit zu haben. Glaubwürdigen Gerüchten zufolge ist eine Director's Cut-Version des Spiels geplant, die noch in diesem Jahr erscheinen soll - möglicherweise mit neuen Inhalten, die mit dem kommenden Film Avatar: Fire and Ash verbunden sind.

Die Informationen stammen laut Wccftech von Insider Tom Henderson, und obwohl die genauen Details dieses potenziellen Director's Cut noch unklar sind, deuten Spekulationen auf verbesserte Gameplay-Mechaniken, zusätzliche Missionen und technische Verbesserungen hin. Es ist auch möglich, dass neue, von Feuer und Asche inspirierte Inhalte integriert werden, die dem Spiel eine neue Verbindung zum ständig wachsenden Avatar-Universum verleihen.

Ubisoft hat die Berichte noch nicht offiziell bestätigt, aber da der neue Film nur noch wenige Monate entfernt ist, wäre dies ein kluger Weg, um das Interesse an dem Spiel neu zu entfachen und langjährigen Fans etwas Neues zu bieten.

Würde ein Director's Cut wie dieser Sie dazu bringen, zu Avatar: Frontiers of Pandora zurückzukehren?