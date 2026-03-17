Der Designer hinter Borderlands 4 s neuestem Vault Hunter war der Entwickler, der Claptrap zu einem spielbaren Charakter gemacht hat

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Nächste Woche werden wir uns mit Borderlands 4 s erstem Story-Pack-DLC beschäftigen, Mad Ellie and the Vault of the Damned. Neben einer neuen Karte zum Erkunden, Bossen zum Bekämpfen und einer Geschichte zum Erleben haben wir auch einen zusätzlichen Vault Hunter zum Spielen in C4sh, den Schurken, der von einem sehr erfahrenen Vault Hunter-Designer stammt.

In einem kürzlich erschienenen PS-Blog gab uns Tommy Westerman einen Einblick in C4shs Kräfte, Designinspirationen und mehr. Er arbeitet seit Borderlands: The Pre-Sequel bei Gearbox, wo er an Claptrap als spielbarer Charakter sowie an Jack dem Doppelgänger und Aurelia der Baronin mitwirkte. Von dort aus hat er an Amara und Zane in Borderlands 3, Clawbringer und Spellshot in Tiny Tinas Wunderlande sowie an Rafa, Harlowe und natürlich C4sh in Borderlands 4 gearbeitet.

Wie wir im Blog und im Trailer unten sehen, scheinen viele Mechaniken von C4sh auf Glück zu basieren. Nun, Glück kann er sicherlich beeinflussen. Ob es nun darum geht, Gegner zu betäuben, zu betäuben, zu schaden und zu schwächen, oder tödliche Karten auf ihre Köpfe zu werfen – C4sh spielt sich so, als käme er gerade aus einem Casino und wolle einige Verluste ausgleichen. Westerman erklärt, dass für C4shs Design die Idee war, ihn zu einem weiteren spielbaren Roboter zu machen, der sich von anderen ähnlichen Charakteren abhebt.

"Wir wissen, dass Fans Roboter-Vault Hunters wie Pre-Sequels Claptrap und BL3s FL4K the Beastmaster lieben, deshalb waren wir begierig, C4sh nach Borderlands 4 zu bringen. Wenn wir über die Herkunft eines Vault Hunters nachdenken, ist unsere erste Säule einfach, einen interessanten Charakter zu erschaffen, egal ob sie aus Fleisch und Blut oder aus Schaltkreisen und Bolzen besteht", schreibt Westerman. "Wir haben mit der Idee eines CasinoBots begonnen, der von Zahlen und Wahrscheinlichkeit besessen ist, aber der spannende Aufhänger für uns war C4shs Wunsch, eldritische Schmuckstücke zu suchen, die mathematische Chancen komplett auf den Kopf stellen. Was C4sh thematisch zum Ensemble von Borderlands 4 hinzufügt, stellen sich die meisten klassische Schurken als hinterhältige Diebe vor, aber es gibt auch den Spieler, der auf Glück und Witz setzt. Wir wollen, dass C4sh sich wie dieser letztere, seltenere Archetyp anfühlt: jemand, der keine Taschendiebe stiehlt, aber trotzdem dein Geld stiehlt, weil er weiß, wie man die Chancen manipuliert."

C4sh kommt am 26. März in Borderlands 4 an.