Der chinesische Elektroautohersteller macht sich über VWs Meilenstein beim Reichweitenverlängerer lustig

Es ist allgemein selten, dass konkurrierende Autohersteller sich offen gegenseitig über die Erfolge der anderen lustig machen, aber das ist inzwischen definitiv passiert.

Kurz vor dem Wochenende feierte Volkswagen einen bestimmten Meilenstein durch seine chinesische SAIC-Partnerschaft und kündigte die erste Produktionsprobe des sogenannten "Range Extender" an. Diese Technologie, die demnächst in einem chinesischen ID.9-Modell eingeführt wird, verwendet einen Turbolader mit variabler Geometrie, um den Luftstrom anzupassen und die Effizienz der Energieerzeugung zu verbessern, sowie weitere Initiativen zur Reduzierung von Produktions- und Betriebsemissionen.

Volkswagen feierte dies mit einem Foto aller an der Produktion beteiligten Ingenieure, doch dies wurde offen vom Social-Media-Direktor des chinesischen Konkurrenten Li Auto auf Weibo (über Car News China) verspottet, der Folgendes schrieb:

"Herzlichen Glückwunsch an Volkswagen zur erfolgreichen Massenproduktion einer Technologie, die veraltet, sehr umweltfreundlich ist und in nur sechs Jahren wenig Entwicklungspotenzial hatte!"

Volkswagen wurde dafür kritisiert, nicht genügend entschlossene Schritte zur weiteren Verbesserung der EV-Technologie zu unternehmen, doch ein so direkter Kommentar sorgte am Wochenende dennoch für Aufsehen.

