Der chinesische Elektroautohersteller Lynk & Co stellt ein ganz anderes Konzeptfahrzeug vor.

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Der chinesische Markt ist derzeit von Natur aus SUV-orientiert, aber das neueste Konzept des lokalen Herstellers Lynk & Co ist tatsächlich ganz anders. Er heißt "GT Concept" und ist ein niedrig sitzendes elektrisches GT-Coupé, der eher einem Ferrari Roma ähnelt als allem, was die Marke bisher gebaut hat.

Wie InsideEVs berichtet, wurde der GT kürzlich auf der Automesse in Peking vorgestellt und ist darauf ausgelegt, die Marke in ein emotionaleres, performanceorientierteres Terrain zu führen, statt in das praktische Image, für das sie bekannt ist.

Er verfügt über eine heckgetriebene Elektroanlage, kombiniert mit aktiver Aerodynamik und einem leichten, coupéartigen 2+2-Layout. Lynk & Co gibt eine 0-100 km/h-Zeit von etwa 2 Sekunden an, was es zumindest auf dem Papier eindeutig ins Supersportwagen-Territorium bringt. Optisch dreht sich alles um Dramatik mit seiner langen Motorhaube, aber es ist unklar, ob die Absicht ist, es in Produktion zu bringen. Sie sagen, sie würden die öffentliche Reaktion messen, haben aber eine Straßenversion nicht ausgeschlossen.