Der Chef von Legend of Zelda möchte, dass Monolith Soft einen neuen Titel von Grund auf erschafft

Daiki Iwamoto, Nintendos General Manager der The Legend of Zelda-Reihe, möchte, dass Entwickler Monolith Soft ein einzigartiges Spiel innerhalb der Reihe von Grund auf von Grund auf entwickelt. In der Vergangenheit war Monolith Soft maßgeblich daran beteiligt, The Legend of Zelda-Spiele zu schaffen, die atemberaubende Open-Worlds auf Hardware bieten, die eigentlich nicht dazu fähig sein sollte. Sie halfen, Skyward Sword, Breath of the Wild und zuletzt Tears of the Kingdom zum Leben zu erwecken.

In einem Interview auf der Website von Monolith Soft sprach Iwamoto mit Monolith Soft-Regisseur Yasuhiro Fujita über The Legend of Zelda und darüber, wohin sich das Franchise entwickeln könnte. Aus Iwamotos Antworten im Interview wird deutlich, dass er große Hoffnungen für Monolith Soft hat. "Monolith Soft hat jetzt ein System, das es ihnen ermöglicht, alles zu übernehmen – von der Ideenfindung in den frühen Entwicklungsphasen bis hin zur Integration in das eigentliche Spiel, daher erwarteten wir, dass sie mehr als je zuvor in die kreativen Aspekte eingebunden sein würden", sagte er.

Das Interview behandelt die großartige Beziehung, die Entwickler und Publisher offenbar haben, und gegen Ende bekommen wir den kleinen Teil, über den alle gesprochen haben. "Ich möchte, dass Monolith Soft eine zentrale Rolle als starker Partner bei der Schaffung der Zelda-Reihe von Grund auf spielt." sagte Iwamoto, als er über zukünftige Projekte sprach. "Ich hoffe, dass das Know-how, das wir durch unsere Zusammenarbeit aufgebaut haben, die Gesamtstärke von Monolith Soft weiter stärkt und wir weiterhin einzigartige Serientitel gemeinsam schaffen werden."

Wir wissen, dass Monolith Soft hart an seinen nächsten Projekten arbeitet, also könnten wir vielleicht bald ein Legend of Zelda-Spiel sehen, das komplett aus eigenen Teams hervorgeht. Wir wissen auch, dass Iwamoto stärker in die Abläufe von Monolith Soft involviert ist, sodass es weiterhin eine gewisse Aufsicht von Nintendo bei seinem geliebten IP geben würde.