Der CEO von Take-Two bleibt vage bezüglich der Preisgestaltung von Grand Theft Auto VI

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Es gibt viel Aufregung für Grand Theft Auto VI, gelinde gesagt. Sollte dieses Spiel am 19. November erscheinen, könnte es der größte Spielstart werden, den wir je gesehen haben und wahrscheinlich je sehen werden. Allerdings gibt es nur ein nagendes Ärgernis im Hinterkopf der Leute: den Preis. Gerüchte kursieren, dass GTA VI 100 Dollar kostet, kursieren schon seit einiger Zeit, doch Take-Two-CEO Strauss Zelnick blieb auf Nachfrage dazu recht vage.

Bei iicon, einer von den E3-Organisatoren organisierten Konferenz für Videospiel-Manager, sagte Zelnick Folgendes zum Preis von GTA VI (danke, IGN): "Verbraucher zahlen für den Wert, den ihr ihnen bringt, und unsere Aufgabe ist es, viel, viel, viel weniger von der Wertsteigerung zu verlangen. Wie du zu etwas stehst, das du kaufst, ist die Schnittstelle zwischen dem Ding selbst und dem, wofür du bezahlst. Verbraucher müssen das Gefühl haben, dass das Produkt selbst großartig ist und der Preis, den sie berechnet haben, fair für das, was sie bekommen haben."

Zelnick fügte hinzu, dass die Preise für Spiele im Laufe der Jahre günstiger geworden seien, wenn man die steigende Inflation betrachtet. Wenn Spieler jedoch sehen, dass ihre Lieblingstitel 70 oder sogar 80 Dollar kosten, hinterlässt das dennoch einen bitteren Nachgeschmack. Die Ambitionen für Grand Theft Auto VI sind jedoch hoch, unabhängig vom Preisniveau.

"Worüber wir nachdenken, ist, das spektakulärste Unterhaltungsstück der Erde in der Geschichte zu schaffen – und das ist eine ziemlich gewaltige Herausforderung. Wenn wir das tun und unseren Kunden dienen, dann regelt sich das Potenzial von selbst", sagte Zelnick.

Er hat auch bald auf Marketing gesetzt, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich einen Preis sehen werden, wenn das Ganze beginnt. Es ist schön und schön, ein richtiges Gameplay oder einen neuen Trailer zu zeigen, aber die Fans wollen wissen, ob sie vor dem November-Release anfangen müssen, Cent zu sparen.