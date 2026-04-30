Der CEO des Monument Valley-Entwicklers sagt, Vertragsarbeit sei die Zukunft der Spieleentwicklung

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Der CEO von Ustwo Games, dem Entwickler hinter Monument Valley, ist überzeugt, dass die Zeiten langfristiger Arbeitsplatzsicherheit in der Spieleentwicklung vorbei sind. Um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, glaubt sie stattdessen, dass die Branche auf Auftragsarbeiten angewiesen sein wird, bei denen Entwickler nur für ein Projekt kommen und sich dann woanders hinausschicken.

"Es gibt Leute, die in diesen Bereichen auf PC mit viel kleineren Budgets wirklich, wirklich gut abschneiden, was wir nie erreichen können, weil wir in London ansässig sind und Mitarbeiter mit Renten und so weiter haben." Sayans sagte in einem Interview mit Game Developer und erklärte, dass Monument Valley ein Franchise ist, das größere finanzielle Risiken eingehen kann und Budgets in den Millionen hat. Sie glaubt jedoch, dass dies nur an den früheren Erfolgen der Serie liegt.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Ustwo Games etwa 30 Mitarbeiter, eine Zahl, die Sayans für zu hoch hält. "Wir waren ein bisschen zu romantisch in Bezug auf die Idee, dass wir Mitarbeiter haben und den Leuten langfristige Arbeitsplatzsicherheit bieten sollten. Ich denke, das brachte uns an einen Punkt, an dem Auftragnehmer, die Höhen von Monument Valley 3 [Produktion] erreichten, immer nur ein relativ kleiner Prozentsatz unserer Mitarbeiterschaft ausmachten. Ich denke, das ist etwas, das wir in Zukunft ändern wollen. Ich denke, in Zukunft werden wir sehen, dass wir ein Kernteam haben und jegliches Wachstum durch Auftragnehmer erfolgen wird, was ich an der Branche hasse. Ich bin seit 20 Jahren in der Branche, und diejenigen von uns, die Anfang der 2000er eingestiegen sind, hatten es sehr gut. Du willst in der Lage sein, diese Art von Stabilität zu geben... aber ich denke, das ist eine Veränderung in der Art, wie wir künftig mit Menschen zusammenarbeiten wollen", sagte sie.

Vertragsarbeit mag wie eine Lösung für explodierende Budgets erscheinen, wird aber wahrscheinlich andere Probleme in der Branche verursachen. Jobsicherheit scheint schon längst der Vergangenheit anzugehören, aber in einer Zeit der Vertragsarbeit wird sie noch schlimmer. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass die Spieleproduktion unglaublich ähnlich wird. Wir sehen bereits, dass so viele Studios UE5 übernehmen, vor allem weil es unter Entwicklern als eine Art universelle Sprache gesehen werden kann.