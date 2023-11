Der Bioshock-Film ist voller Wendungen, um Fans zu überraschen

HQ

Während wir wahrscheinlich jahrelang auf ein neues Bioshock-Spiel warten werden, ist bei Netflix eine Live-Action-Adaption in Arbeit. Der Regisseur des Films, Francis Lawrenece, sprach kürzlich über das bevorstehende Projekt, während er The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes bewarb.

Im Gespräch mit GamesRadar schien Lawrence von der Arbeit an dem Film begeistert zu sein. "Ich habe ein wirklich gutes Drehbuch", sagte er. Auf die Frage, ob wir in der Adaption etwas Neues sehen werden, ließ er sich nicht in die Karten schauen, verriet aber einige Informationen.

"Oh, wir haben ein paar neue Kleinigkeiten drin, ja. Ich meine, die Wahrheit ist, dass es das erste Spiel ist, also sind wir uns sehr treu zu vielem, oder? Wir brechen also in keiner Weise den Kanon. Aber wir haben ein paar neue kleine Wendungen, die die Fans überraschen werden, aber die alle passen. Wir haben ein wirklich gutes Drehbuch, ich freue mich sehr darauf."

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für den zukünftigen Bioshock-Film, aber bleiben Sie dran für weitere Updates, sobald sie eintreffen.