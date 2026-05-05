Der Bierriese bereitet sich auf die Weltmeisterschaft vor und zeigt bereits seine Muskeln

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Wenn Bier eine Quelle der Freude ist, verbreitet niemand so viel Freude wie Belgiens Anheuser-Busch InBev. Es ist der weltweit größte Brauer mit Marken wie Budweiser, Corona, Michelob Ultra und Stella Artois und hat gerade Rekordeinnahmen erzielt.

Es wurde erwartet, dass die Volumina zurückgehen würde, stiegen jedoch stattdessen um 0,8 %. Die positiven Ergebnisse ließen den Aktienkurs bei Euronext Brüssel um 7 % steigen. CEO Michel Doukeris ist überglücklich über die Ergebnisse und sagt in einer offiziellen Stellungnahme:

"Prost auf Bier – die Stärke der Kategorie und die konsequente Umsetzung unserer verbraucherorientierten Strategie trieben das anhaltende Momentum in unserer gesamten Präsenz voran."

Mit Blick auf die Zukunft erwarten sie, noch mehr Bier zu verkaufen, da die diesjährige Weltmeisterschaft ein bedeutender Faktor ist. Die Pressemitteilung besagt unter anderem:

"Wir sind durch unsere Leistung im ersten Viertel ermutigt und mit Blick nach vorne gut positioniert, um die Kategorie in einigen der größten Feiermomente des Jahres, einschließlich der FIFA-Weltmeisterschaft, zu aktivieren."