Der Bärenstar bestätigt, dass Staffel 5 die letzte sein wird

Als The Bear begann, hatte FX vollen Zugang zu vielen seiner Stars. Als die Serie richtig durchstartete, sahen Leute wie Ayo Edibiri, Ebon Moss-Bachrach und Jeremy Allen White ihre Stars aufsteigen, was bedeutete, dass eine Rückkehr für eine reguläre TV-Show nicht immer garantiert schien. Wir fragten uns, ob FX die Show frühzeitig beenden müsste, und auch wenn das nicht passiert ist, scheint The Bear zu Ende zu gehen.

Vor ein paar Wochen veröffentlichte die Schauspielerin Jamie Lee Curtis ein Foto mit ihrer Co-Darstellerin aus The Bear Abby Elliott am Set der fünften Staffel. In einem kürzlichen Interview mit Access Hollywood wurde Curtis nach dem Foto gefragt und ob Staffel 5 wirklich das Ende der Serie war.

"Alle haben bestätigt, dass die Show endet," sagte Curtis. "Ich verstehe nicht, warum das so ein [großes Ding] ist. Es sei denn, ich bekomme einen Anruf von allen, die sagen: 'Du hast es [allen] erzählt', denke ich, dass alle verstanden haben, dass es die letzte Staffel der Serie war. Wenn nicht, dann habe ich es komplett vermasselt."

Nicht jeder wusste, dass die Serie zu Ende geht, aber wir hätten es wahrscheinlich erraten können. Staffel 4 schien so zu enden, dass sie die Geschichte von The Bear endgültig beenden könnte, und daher ist es nur logisch, dass die fünfte Staffel die Geschichte des kleinen Restaurants abschließen will, das das könnte.