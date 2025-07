Der Bär wird für eine fünfte Staffel zurückkehren

HQ

Die vierte Staffel von The Bear ist erst letzte Woche auf Hulu/Disney+ erschienen, aber sie war eindeutig bereits ein Erfolg, da FX beschlossen hat, den Abzug zu betätigen und die Serie für mindestens eine fünfte Staffel zurückzubringen, so Deadline. Wir haben das irgendwie auch erwartet, wenn man bedenkt, dass die vierte Staffel eine große Tür weit offen stand und eine erzählerische Lücke zu füllen war, aber wir haben jetzt eine feste Bestätigung, dass die Serie zurückkehren wird.

Was den Premierentermin angeht, würde man gerne glauben, dass er an seinem jährlichen Ankunftsstil festhält und wahrscheinlich im Sommer 2026 debütiert, aber es sollte gesagt werden, dass es immer schwieriger werden könnte, mit all den vielen Darstellern einen Zeitplan zu erstellen, zumal Jeremy Allen-White, Ayo Edibiri und Ebon Moss-Bachrach zu Hollywood-Waren werden. Ersterer und Letzterer sind nun Star Wars bzw. Marvel Stars, und Edibiri ist einer der vielversprechendsten jungen Stars in der Branche.

Freuen Sie sich auf eine weitere Runde Schreien und Schreien in The Bear ?