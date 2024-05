Der Bär greift im Trailer zu Staffel 3 nach den Sternen

HQ

Wir wussten bereits, dass die dritte Staffel von The Bear am 27. Juni erscheinen wird, aber viele haben sich gefragt, welche Art von Drama uns erwartet. Der heutige Trailer gibt uns eine gute Vorstellung davon, was auf uns zukommt.

Denn es scheint, als ob Jeremy Allen Whites Carmen möchte, dass das Restaurant seinen ersten Stern bekommt, was bedeutet, dass es so ernst wird, dass die anderen anfangen, diese neue Richtung in Frage zu stellen. Dies wird anscheinend zu noch mehr Kämpfen in der Gruppe führen, also wird es interessant sein zu sehen, was in weniger als einem Monat passiert.