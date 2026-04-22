Der Autounfall zeigt, dass Sheinbaum nicht über eine Anti-Drogen-Operation in Mexiko informiert wurde, an der die CIA beteiligt war

HQ

Ein Autounfall am vergangenen Wochenende könnte offenbart haben, dass die Vereinigten Staaten Beamte ohne Bundesgenehmigung in Mexiko haben, und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat versprochen, von den Vereinigten Staaten eine Erklärung zu verlangen.

Der Autounfall ereignete sich mitten in der Nacht auf einer Bergstraße am Sonntag: Vier Personen, zwei lokale mexikanische Ermittler und zwei Ausbilder der US-Botschaft kamen ums Leben. Sie kamen gerade von einer Operation zur Zerstörung eines geheimen Meth-Labors im Bundesstaat Chihuahua, als das Auto von der Straße rutschte und in eine Schlucht stürzte und explodierte.

Erste Berichte des örtlichen Staatsanwalts besagten, dass die amerikanischen Beamten Ausbilder der US-Botschaft in Ausbildungsarbeit waren. Doch die Washington Post berichtete, dass die Beamten für die CIA arbeiteten, im Rahmen laufender verdeckter Operationen in Mexiko zur Aufspürung von Drogenhändlern.

Am Dienstag sagte Sheinbaum, dass das Sicherheitskabinett nicht über die Operation informiert wurde und es sich um eine Entscheidung der Regierung von Chihuahua handelte. "Eine vollständige Untersuchung muss vom Büro des Generalstaatsanwalts durchgeführt werden, um festzustellen, ob die Verfassung oder das Nationale Sicherheitsgesetz verletzt wurden", und fügte hinzu, dass die Landesregierung wie die von Chihuahua die Genehmigung der mexikanischen Bundesregierung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Einrichtungen über AP erhalten müsse.

Dies folgt auf monatelangen Druck von US-Präsident Donald Trump, der Mexiko auffordert, härter gegen Drogenbosse in Mexiko zu kämpfen, während Sheinbaum eine verstärkte Präsenz von US-Beamten auf mexikanischem Boden ablehnt, um ihre Souveränität zu verteidigen.